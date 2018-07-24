РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 24 июл. Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов и глава Ликино-Дулева Евгений Рунов во вторник посетили Давыдовскую районную больницу, в начале встречи народный избранник вручил главврачу учреждения сертификат на 1 миллион рублей на покупку оборудования для реанимации, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«В начале встречи с коллективом Давыдовской районной больницы Эдуард Живцов вручил главному врачу медучреждения Дмитрию Меркулову сертификат на 1 миллион рублей. Эти средства, по словам областного депутата, будут направлены на приобретение в 2019 году оборудования для реанимационного отделения», – говорится в сообщении.

По словам Живцова, аналогичную сумму на улучшение материально-бытовой части больницы, выделит из своего фонда по наказам избирателей его коллега – депутат Линара Самединова.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в этот же день лучших сотрудников медучреждения чествовали от имени Мособлдумы и правительства Московской области.

«Отличившимся сотрудникам Давыдовской районной больницы Эдуард Живцов вручил награды Мособлдумы. Глава городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов не остался в стороне и вручил почетные грамоты и благодарственные письма правительства Московской области», – заключается в материале.