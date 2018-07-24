РИАМО (СТУПИНО) - 24 июл. Во вторник в Ступине порядка 150 пожарных территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли квалификационную аттестацию на спасателей, сообщил Ступинскому информагентству начальник городского ТУСиС Игорь Тимофеев.

«Сегодня (24 июля – ред.) порядка 150 пожарных Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на спасателей. Аттестация состояла из теоретической и практической частей. Пожарные сдавали зачеты по специальной технической, альпинистской, медицинской, психологической, противопожарной, физической, тактико-специальной подготовке, а также радиационной, химической и бактериологической защите», – сказал Тимофеев.

По данным агентства, аттестационная комиссия была сформирована из сотрудников ГКУ «Мособлпожспас». По итогам аттестации все сотрудники Ступинского ТУСиС подтвердили свою квалификацию на спасателя.