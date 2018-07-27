В летний период многие жители Подмосковья едут отдыхать за пределы Российской Федерации, поэтому стоит заранее подумать о возможных задолженностях, чтобы не испортить себе отпуск. О том, какие меры принудительного взыскания применяются к должникам, как происходит списание денежных средств через электронные сервисы, а также о нестандартных способах борьбы с неплательщиками алиментов, в интервью РИАМО рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов.

- Николай Викторович, каких задолженностей у жителей Московской области большего всего?

- Подавляющее большинство составляют задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения. В Управлении ФССП России по Московской области сейчас на исполнении 3,5 миллиона производств, из них около 2 миллионов − это исполнительные производства по взысканию административных штрафов по постановлениям органов Госавтоинспекции.

- Почему такое большое количество неплательщиков штрафов Госавтоинспекции и что с этим делать?

- В данном случае необходимо учитывать специфику Московской области, для которой характерны высокая плотность населения, развитая система видеофиксации нарушений, а также транзитный характер региона. Мы, наряду с Москвой, лидеры как по количеству неоплаченных штрафов ГИБДД, так и по их взысканию. За год судебные приставы Подмосковья взыскивают порядка 1,8 миллиарда рублей с нарушителей правил безопасности дорожного движения.

На извечный вопрос о том, что делать, отвечу соответственно – соблюдать правила на дорогах. Государственная система контроля саморегулируемая, и ее слагаемые успеха − неотвратимость наступления ответственности за нарушение ПДД и электронные сервисы, помогающие быстро и удобно оплачивать задолженности по штрафам. Управление службы судебных приставов по Московской области впервые за последние пять лет наблюдает тенденцию к снижению числа исполнительных производств по постановлениям Госавтоинспекции. Аналогичную динамику отмечают и сотрудники смежного ведомства. Начальник ГИБДД Подмосковья на недавней коллегии подчеркнул, что в немалой степени на уровень безопасности на дорогах повлиял принцип неотвратимости наказания – взыскания штрафа.

- Сколько времени дается гражданам для добровольного погашения долгов?

- Согласно Кодексу административных правонарушений Российской Федерации, гражданину дается 70 суток на оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения. Затем исполнительный документ поступает в Службу судебных приставов. С нашей стороны любому должнику дается пять дней для добровольного исполнения решения суда или оплаты административного штрафа. В этот срок наша автоматизированная информационная система собирает максимум информации о наличии у должника денежных средств на банковских счетах, недвижимого и движимого имущества, подлежащего регистрации. Иначе нельзя, ведь в среднем судебному приставу в год поступает свыше восьми тысяч исполнительных документов. С такими объемами работы без оптимизации и современных технологий не справиться.

- Какие государственные органы предоставляют информацию приставам в электронном виде? Расскажите о перспективах межведомственного взаимодействия в Подмосковье.

- В нашей службе эффективно работает система электронного межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти Российской Федерации и регистрирующими органами как на федеральном, так и на уровне субъектов. Мы сотрудничаем с Федеральной налоговой службой, Министерством внутренних дел, Пенсионным фондом Российской Федерации, Пограничной службой ФСБ, Росреестром, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, Федеральным казначейством, кредитными организациями.

Следующий этап − введение системы электронного документооборота с мировыми судами. Для нас они второй по объему «поставщик» исполнительных документов после ГИБДД. С октября все исполнительные документы от мировых судов будем получать в электронном виде, а им, соответственно, таким же образом направлять данные об исполнении. Как следствие, сократится время на исполнение судебных решений, что позволит сделать работу по защите прав и законных интересов жителей Подмосковья эффективней.

Кроме того, подписано соглашение о взаимодействии с правительством Московской области. Для нас чрезвычайно важна перспектива такого сотрудничества. Она дает возможность получать документы в электронном виде от всех органов государственной власти региона. И оптимизировать работу, в том числе по взысканию денежных средств, поступающих в бюджеты различных уровней.

Управление ФССП по Московской области традиционно входит в число лидеров по взысканию задолженностей через системы электронных платежей в России. И мы будем только наращивать обороты.

- Приставы активно используют современные технологии, а какие электронные сервисы действуют для жителей Подмосковья?

- Существуют бесплатные сервисы, с помощью которых каждый человек просто, быстро и удобно может получать информацию о своих долгах или их отсутствии, а также оплатить задолженность. Самый известный, и с моей точки зрения универсальный, − «Банк данных исполнительных производств» (БДИП). Воспользоваться им очень просто – нужно зайти на сайт Управления ФССП по Московской области и заполнить поля представленной формы соответствующими данными. Информационный ресурс в режиме реального времени позволит узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах. Можно проверить не только себя, но и, к примеру, фирму или организацию, услугами которой человек собирается воспользоваться. Любые мошенники отсеиваются сразу.

А если не хочется самому каждый раз проверять долги – можно установить бесплатное приложение на мобильный телефон, планшет, которое сделает это за вас. Просто в «Магазине приложений» следует набрать в поисковой строке «ФССП», установить бесплатное приложение и подписаться на получение сведений о наличии задолженностей по исполнительным производствам. Пользователю, создавшему подписку, с каждым новым обновлением информации в банке данных будет автоматически направляться сообщение, содержащее актуальные данные.

Штраф ГИБДД можно проверить на официальном сайте ГИБДД – gibdd.ru. О наличие налоговой задолженности можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы – nalog.ru. Также граждане могут проверить наличие долга на сайте или в приложении «Госуслуги».

Учитывая ритм жизни в Подмосковье, среди должников по штрафам ГИБДД достаточно много граждан, попавших в данную категорию из-за нехватки времени или недостаточной информированности о последствиях.

Кто-то не успел зайти в банк, другой благополучно «забыл» о небольшой сумме долга, считая тот же штраф ГИБДД незначительным. При этом неуплата административного штрафа приводит к дополнительным затратам времени, денежных средств, так как влечет взыскание исполнительского сбора, наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Поэтому я рекомендую жителям Подмосковья пользоваться бесплатными электронными сервисами, чтобы не платить дважды.

- Если должник все-таки не платит, какие меры к нему применяются? Используете ли нестандартные способы воздействия? Например, размещение фото должника по алиментам на коробке пиццы или торта, как это делают в Ростовской области?

- Наша служба в полной мере наделена полномочиями и действующими механизмами по принудительному исполнению решений суда. Поэтому мы используем весь спектр мер понуждения по такому социально напряженному направлению, как взыскание алиментных платежей: ограничения прав на управление автомобилем, на выезд за пределы страны, арест имущества и денежных средств на банковских счетах, привлечение к административной и уголовной ответственности. В прошлом году Управлением ФССП России по Московской области взыскано в пользу несовершеннолетних детей более миллиарда рублей. Ежегодно мы привлекаем к уголовной ответственности более тысячи должников за уклонение от исполнений судебных решений по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Что касается нестандартных методов воздействия на неплательщиков алиментов, то в плане взысканий они малоэффективны. Однако помогают привлечь внимание к проблеме, вызвать общественное порицание недобросовестных родителей.

В наших структурных подразделениях в рамках Протокола о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Русской Православной Церкви проводятся беседы священнослужителей с должниками по алиментным обязательствам. Как показывает практика, иногда после таких встреч недобросовестные родители начинают искать работу и выплачивать задолженность и даже стараются наладить общение со своими детьми. Я твердо уверен, любые стандартные и нестандартные методы, которые помогут восстановить законные права ребенка, должны использоваться.

- Вернемся к жителям Подмосковья, у которых другие долги. Насколько эффективны ограничения в праве на управление автомобилем или в праве на выезд за рубеж при их взыскании?

- Эти ограничительные меры являются одними из самых эффективных, потому что их применение не влечет никаких финансовых затрат для государства. В этом году мы ограничили в праве управления транспортными средствами более 3 тысяч должников, что позволило взыскать почти 39 миллионов рублей. В прошлом году за аналогичный период с помощью данной меры взыскано 36 миллионов рублей.

За пять месяцев текущего года ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации почти 56 тысяч должников – жителей Московской области. За счет применения данной меры уже взыскано почти 132 миллиона рублей. При этом мы не учитываем сумму, когда ограничение сработало превентивно, то есть должник оплатил задолженность заранее, собираясь в отпуск или командировку за рубеж.

- Как быстро снимаются ограничения на выезд за рубеж после оплаты?

- Жителям Московской области я рекомендую иметь в запасе минимум три дня − срок, при котором ограничение в праве выезда будет гарантированно снято. Хотя наша служба открывает доступ через 23 минуты после оплаты долга, следует учитывать время, необходимое для технических операций смежных ведомств. Информация о снятии ограничения проходит три этапа. Первый, когда денежные средства вносятся через различные системы оплаты (банкомат, электронные сервисы и прочее). Только когда деньги поступают в бюджет, сведения о них отображаются в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). После отражения оплаты в ГИС ГМП наступает второй этап − вынесение и направление постановления об отмене ограничения уполномоченным судебным приставом. Это занимает 23 минуты. И третий этап, когда все пункты пропуска Пограничной службы ФСБ Российской Федерации получают данное постановление, и уже пограничники дают разрешение на пересечение границы.

Чтобы при пересечении границы не возникло неприятных сюрпризов, необходимо проверять и при наличии оплачивать задолженности за три дня до вылета.