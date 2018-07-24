РИАМО - 24 июл. Легкомоторный самолет упал в Серпуховском районе Подмосковья днем во вторник, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 15:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, Серпуховской район, аэродром «Дракино», – говорится в сообщении.

Есть пострадавшие. К ликвидации ЧС привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

Дальнейшая информация уточняется.

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