РИАМО - 24 июл. В Подмосковье планируют предоставлять субсидии частным собственникам земель, которые проводят мероприятия по борьбе с борщевиком на своей территории, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«С учетом образовавшейся экономии, которая у нас есть в рамках выделенных финансовых средств, мы предлагаем дать возможность тем физлицам и юрлицам, которые захотят работать и обработать свою территорию, предоставить субсидию на компенсацию затрат по осуществлению работ по борьбе с борщевиком Сосновского», - сказал Разин.

Он добавил, что в Подмосковье также планируют ввести штрафы для граждан за неисполнение обязанностей по уничтожению борщевика на своей территории.

Согласно презентации к выступлению министра, из бюджета Московской области предполагается выделить более 54 миллионов рублей в качестве субсидий для физических и юридических лиц на возмещение затрат по борьбе с борщевиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов эффективно использовать средства, направленные на борьбу с борщевиком, и серьезно отнестись к его уничтожению.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».