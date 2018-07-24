РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Девятнадцать точек продажи бахчевых культур начнут работать в подмосковном Красногорске с 1 августа, следует из документа, имеющегося в распоряжении «РИАМО в Красногорске».

«В Красногорске арбузы и дыни с 1 августа можно будет купить на развалах возле торгового центра на улице Ново-Никольской, у дома 4; по улице Вилора Трифонова, дом 8; по улице Братьев Горожанкиных, дом 26; по улице Кирова, дом 17; по улице Циолковского, дом 25; по улице Вокзальной, дом 19; по Ильинскому шоссе», – отмечается в документе.

Кроме того, бахчевые развалы разместят на улице Центральной в деревне Гольево у дома 44, на улице Красноармейской, у домов №№12, 15, на Институтской улице, у дома 13. Также приобрести продукцию можно на улице Панфилова в поселке Нахабино; напротив дома 6 в поселке Мечниково; на разворотном кругу у ТЦ «Вэйпарк», на повороте к ЖК «Мортонград», у дома 130 и напротив проходной ОАО «КАПО» в деревне Путилково; у дома 11 в поселке Отрадное; у дома 12 в деревне Гаврилково.