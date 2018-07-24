РИАМО - 24 июл. Члены Московской кинокомиссии во вторник утвердили для съемок в столице четыре фильма, в одном из них сыграет Евгений Миронов, а в другом – Александр Домогаров, передает корреспондент РИАМО.

В мэрии Москвы состоялось пятое заседание Московской кинокомиссии под председательством заммэра Леонида Печатникова.

«Четыре картины сегодня на комиссии утвердили для съемок», – сказала генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

В частности, в ближайшее время планируется начать съемки фильмов «Большая поэзия» режиссера Александра Лунгина, «Сбитые прогрессом» режиссера Петра Буслова, сериалов «Пробуждение» режиссера Эдуарда Парри с Евгением Мироновым в главной роли и «Заключение» режиссера Сергея Попова с Александром Домогаровым в главной роли.