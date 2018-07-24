РИАМО - 24 июл. В Москве на службу поддержки «Яндекс.Такси» поступила информация о том, что водитель во время поездки вел себя неподобающе по отношению к клиентке, таксиста заблокировали до выяснения всех обстоятельств происшествия, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы сервиса.

«По данным службы поддержки, вечером 16 июля было зафиксировано обращение от мужчины, который накануне ночью вызвал машину для своей девушки. С его слов, водитель вел себя с девушкой неподобающим образом. Поездка была завершена, то есть клиентка не покидала автомобиля до прибытия в пункт назначения. Мы заблокировали водителя в сервисе до окончания разбирательства и рекомендовали клиентам обратиться в полицию», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что водитель работал в одном из партнерских таксопарков, также у него в системе высокий рейтинг, и на таксиста ранее не жаловались.

«Пока официальных запросов от правоохранительных органов к нам не поступало, но если поступят, мы готовы предоставить полиции все данные о водителе и поездке», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, сотрудник пресс-службы напомнил, что в мобильном приложении есть раздел «Истории поездок», где хранится вся информация о конкретном маршруте, включая данные водителя. В течение суток после поездки с водителем можно связаться прямо из приложения.

Ранее некоторые СМИ писали, что в Москве водитель «Яндекс.Такси» попытался изнасиловать 19-летнюю девушку.