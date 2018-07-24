РИАМО – 24 июл. Советник президента России Вениамин Яковлев скончался во вторник в Москве на 87-м году жизни, сообщает ТАСС.

«Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00 по московскому времени», - сказал источник в окружении.

По его словам, Яковлев умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Вениамин Яковлев родился в 1932 году в городе Петухово Курганской области. В 1953 году окончил Свердловский юридический институт. Яковлев - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Имеет научные труды по проблемам теории права, гражданского права, правосудия. В 1989-1990 годах - министр юстиции СССР. В 1991 году - председатель Высшего арбитражного суда СССР. В 1992-2005 годах - председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации. С февраля 2005 года Яковлев был советником президента Российской Федерации.