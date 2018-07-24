РИАМО - 24 июл. Впервые в новейшей истории Русской православной церкви богослужение в честь годовщины крещения Руси пройдет не в храме, а на Соборной площади Москвы, такое решение принято из-за большого количества желающих посетить мероприятие, сообщил журналистам во вторник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Богослужение в честь 1030-летия крещения Руси состоится в Москве 28 июля.

«Впервые за всю историю по крайней мере нашей новейшей церкви, за последние 25 лет, богослужение состоится не в Успенском или других соборах Московского Кремля, а на Соборной площади. Это сделано в связи с тем, что на Соборную площадь Московского Кремля соберутся прихожане московских храмов и храмов Московской области - это несколько тысяч человек», - сказал Волков.

Он добавил, что богослужение начнется в 09:30, а после него, в 12:00, крестный ход во главе с двумя патриархами пройдет от Соборной площади Кремля через Боровицкие ворота до Боровицкого холма, где будет совершен заключительный молебен. Затем предстоятель Русской православной церкви обратится со словом приветствия ко всем собравшимся.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал о мерах безопасности на предстоящем празднике.

«Мы предусмотрели все вопросы безопасности. Начало праздника будет на Соборной площади, там и ФСО и охрана Кремля. Потом все выходит на Боровицкую площадь, там совместно с правоохранительными органами все будет организовано, чтобы обеспечить порядок. В том числе возможно кратковременное перекрытие движения транспорта на Боровицкой площади, где будет проходить концерт хорового пения», - сказал Сучков.

Он добавил, что департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, а также сотрудники правоохранительных органов уже отработали все вопросы обеспечения безопасности, определено необходимое для обеспечения порядка количество сотрудников Росгвардии и УВД.