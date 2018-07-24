РИАМО - 24 июл. Законопроект об установлении ответственности за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Мособлдума рассмотрит на внеочередном заседании в августе 2018 года, говорится в сообщении областного парламента.

Во вторник в ходе расширенного заседания правительства Московской области обсуждались меры по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Подмосковья. Общая площадь земель, пораженных борщевиком, составляет более 32 тысяч гектаров, и залог успешного решения этой проблемы – системная и слаженная работа всех отраслей и ведомств. При этом необходима максимальная консолидация усилий, в том числе, и со стороны предпринимательского сообщества, самих жителей Подмосковья, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В законодательном плане тут есть что изменить – в Думу от областного министерства сельского хозяйства и продовольствия уже поступил пакет документов, касающийся изменений сразу двух региональных законов: «О благоустройстве в Московской области» и «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». Законопроект сейчас проходит обсуждение в профильном комитете, а на первое чтение мы планируем вынести его уже в августе – на внеочередное заседание Мособлдумы», – сказал Брынцалов.

По его словам, речь идет о закреплении за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязанности по борьбе с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании. В случае неисполнения этой обязанности будет предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юрлиц – 150 тысяч – 1 миллион рублей.

«Также будут установлены и основные требования: как, какими методами и инструментами допустимо проводить борьбу с растением и профилактику его дальнейшего распространения», – пояснил спикер Мособлдумы.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».