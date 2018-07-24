РИАМО - 24 июл. За первое полугодие текущего года сотрудники клинико-диагностических центров Реутова провели 54 473 исследования, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«В клинико-диагностических центрах Центральной городской клинической больницы Реутова исследования прошли 5 783 ребенка и 48 690 взрослых пациентов. Наиболее востребованными направлениями стали отделения функциональной диагностики, ультразвуковых исследований и рентген-отделение», – сказал Каторов.

По его словам, взрослые и дети проходят такие высокотехнологичные диагностические исследования, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Жители Реутова имеют возможность пройти все необходимые виды диагностических исследований в своем городе, не затрачивая время и средства для поездок в Москву и города Московской области.

В состав ГАУЗ МО «Центральная городская клиническая больница города Реутов» входит два клинико-диагностических подразделения: клинико-диагностический центр для взрослого населения (расположен на базе стационара №2 по адресу: Реутов, улица Ленина, дом 2А) и консультативно-диагностический центр здоровья для детей (расположен на первом этаже высотного здания по адресу: Реутов, улица Победы, дом 15, строение 1).