РИАМО – 24 июл. В итальянской коммуне Ливиньо, провинция Сандрино, состоялся кросс под названием StraLivigno, в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов со всего мира в возрасте от 6 до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В старшей возрастной группе 16-18 лет успешно выступил подмосковный атлет Алексей Зернов. Россиянин преодолел трехкилометровую дистанцию за 08.51.3 секунды и был быстрее остальных. Вторым к финишу пришел норвежец Уильям Фулем. Бронза - у итальянца Марко Пассерини», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил атлета.

«Алексей Зернов показал феноменальный уровень подготовки на турнире в Италии. Россиянин опередил норвежца на пятьдесят секунд и финишировал в гордом одиночестве. С оптимизмом смотрим на будущее этого молодого спортсмена и ждем от него дальнейших свершений», - сказал Терюшков.