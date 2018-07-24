РИАМО – 24 июл. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил ряд актуальных вопросов международной и региональной политики, передает Газета.ru.

Путин в ходе поговорил по телефону с Мирзиеевым и поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Мирзиеев, в свою очередь, высоко оценил организацию прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

«В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита президента России в Узбекистан лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества», — сообщатся на сайте Кремля.

Также лидеры обсудили некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня.