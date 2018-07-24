РИАМО - 24 июл. Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования совместно с полицией провели контрольные мероприятия на территории Московской области, в ходе проверки помещений тепличного комплекса в деревне Жирово Раменского района установлен факт незаконного производства алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, свыше 10 тысяч бутылок водки и коньяка, 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 100 тысяч федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки», – говорится в сообщении.

В настоящее время основное технологическое оборудование, ФСМ, готовая продукция и спиртосодержащая жидкость арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.