РИАМО - 24 июл. Схему движения транспорта временно изменили в Архангельском и Потаповском переулках в Басманном районе столицы из-за работ по благоустройству, говорится сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«В связи с работами по благоустройству в Басманном районе введена временная схема движения на двух улицах. С сегодняшнего дня Архангельский переулок и Потаповский переулок стали двусторонними. Эта позволит облегчить движение в районе на период строительных работ», – говорится в сообщении.

Также на этих улицах временно ограничена парковка, добавляется в материале.

«Будьте внимательны, следите за дорожными знаками», – призвали в пресс-службе.