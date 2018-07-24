РИАМО - 24 июл. За первый месяц проведения совместной акции «Аэроэкспресс» и UnionPay правом проезда за 1 рубль воспользовались около 2,4 тысяч пассажиров, 80% от общего количества участников акции – пассажиры «Аэроэкспресс», прилетающие и улетающие из аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

В рамках акции стоимость поездки на «Аэроэкспресс» для держателей карт UnionPay составляет 1 рубль при условии бесконтактной оплаты билета через турникет. Предложение действует для поездок в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс» с июня по август 2018 года. Подробные правила акции размещены на сайте в разделе «Акции и спецпредложения».

«Совместная акция «Аэроэкспресс» и UnionPay была запущена в начале июня. Мы рады отметить, что по итогам первого месяца проведения акция востребована среди пассажиров компании. Для нас важно предоставить путешественникам возможность пользоваться привычными способами оплаты, в том числе использовать банковские карты любых платежных систем», – сказал исполняющий обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

Акция организована при поддержке Банка ВТБ (ПАО), осуществляющего эквайринговое обслуживание карт на турникетах «Аэроэкспресс».

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1 700 финансовыми институтами по всему миру, UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 168 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 48 странах, включая Россию.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Пассажирами «Аэроэкспресс» в 2017 году стали 11,7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6,1 млрд рублей, рентабельность по EBITDA – 39% (РСБУ).