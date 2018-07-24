РИАМО - 24 июл. Сроки сдачи в эксплуатацию новых спортивных объектов на территории столичных «Лужников» не должны сдвинуться из-за проведения чемпионата мира по футболу, на время которого в «Лужниках» приостановили строительство, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

С 25 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники», согласно требованиям FIFA, был введен особый режим эксклюзивного пользования, который предусматривает ограничение доступа на спортивный объект.

«Я дал поручение рассмотреть возможность не срывать сроки сдачи объектов, несмотря на то, что все-таки два месяца выпало из периода строительства. Мы ведем сейчас такую работу, смотрим, где можно ускориться, где добавить людей, чтобы минимизировать потери, когда проходил чемпионат мира», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что особый режим безопасности с объектов в «Лужниках» окончательно снимут в ближайшие дни.

«По дворцу водных видов спорта в течение недели мы полностью восстановим количество участников на стройке, по теннисному центру подрядчики тоже обещают в течение недели мобилизоваться. По центру гимнастики у нас было небольшое снижение, но в течение недели мы мобилизуем полностью всех участников. По ледовому дворцу «Кристалл» я тоже думаю, что подрядчики в течение двух недель должны мобилизоваться», - добавил Хуснуллин.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.