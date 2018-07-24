РИАМО - 24 июл. Московские следователи проверяют данные СМИ о получении двумя девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды в одном из спортивных магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«После пробежки девушки зашли в магазин, в котором имеется специальная зона отдыха и емкость с водой для спортсменов-бегунов. После выпитой воды девушкам стало плохо и ночью 23 июля они с химическими ожогами внутренних органов обратились за медицинской помощью в одну из московских клиник», – говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.