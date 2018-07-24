РИАМО – 24 июл. «Управляющая компания ЖКХ» из Дмитрова отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области об исполнении предписания на перерасчет жителям дома №23 во Внуковском микрорайоне, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

УК рассчитывала платежи за отопление с нарушением правил предоставления коммунальных услуг.

«При проверке жалобы жителей дома инспекторы обнаружили, что количество тепловой энергии, которое указывалось в платежных документах, значительно (иногда на треть) превышало показания общедомового прибора учета. В итоге, по предварительным расчетам специалистов Госжилинспекции, жители дома в течение прошедшего отопительного сезона переплатили примерно 50 рублей с каждого квадратного метра жилплощади», – говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, на то, чтобы вернуть излишне уплаченные средства за отопление, «Управляющей компании ЖКХ» дали полтора месяца.

«В течение этого срока предписание было исполнено. Точная сумма перерасчета собственникам и нанимателям 64 квартир в доме составила 194 тысячи 701 рубль 97 копеек», – отметил Соков.