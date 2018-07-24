РИАМО - 24 июл. В лесах Подмосковья по решению штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора началась установка почти 400 контейнеров для мусора, сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В 36 муниципальных образованиях Московской области будут установлены контейнеры для сбора бытовых отходов – пластика, стекла, полиэтилена. Первые начали устанавливать сегодня в Ленинском, Солнечногорском, Пушкинском и Одинцовском муниципальных районах, в городских округах Люберцы, Красногорск, Мытищи, Балашиха, Богородский», - сказала Витушева.

Контейнеры будут привычного зеленого цвета, новые или отремонтированные. Их разместят на территории лесного фонда в местах массового посещения людей – там, где ранее выявили основные точки скопления мусора.

Штаб обеспечил всю цепочку сбора и вывоза мусора – от обслуживания и содержания контейнеров до приемки мусора на полигонах. Предусмотрен контроль за своевременным вывозом контейнеров, чтобы не допустить их переполнения.

«Надеемся, эти меры помогут добиться чистоты и порядка в наших лесах, сэкономят силы и время тех добровольцев, кто вынужден вручную по выходным, на субботниках очищать лес от мусора», - добавила Витушева.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его состав входят представители региональных министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, министерства государственного управления, информационных технологий и связи, министерства экологии и природопользования, а также Госжилинспекции, комитета лесного хозяйства Московской области и органов местного самоуправления.