РИАМО - 24 июл. На Дербеневской набережной в столице произошла авария с участием четырех автомобилей, вследствие чего оказалась занята одна полоса по направлению в сторону 1-го Дербеневского переулка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«В районе Дербеневской набережной, 7 произошло ДТП с участием четырех автомобилей в первой полосе движения. Сейчас занят правый ряд по направлению в сторону 1-го Дербеневского переулка», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Авария вызвала незначительное затруднение движения. Информации о пострадавших не поступало, заключил сотрудник пресс-службы.