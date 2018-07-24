РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Жители подмосковных Люберец в период с 16 по 22 июля воспользовались приложением «Народный инспектор» 118 раз, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Инспекторы Госадмтехнадзора в Люберцах за неделю (16-22 июля – ред.) отучили парковаться на газонах и детских площадках более 30 недобросовестных автовладельцев. Все это произошло благодаря приложению «Народный инспектор». Жители Люберец за неделю воспользовались приложением 118 раз», – сказала начальник ведомства Татьяна Витушева.

Она отметила, что благодаря активности пользователей приложения «Народный инспектор» количество водителей, паркующих свои автомобили на участках с зелеными насаждениями, ежедневно сокращается.

Мобильное приложение «Народный инспектор» позволяет сообщить властям о нарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.