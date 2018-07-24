РИАМО - 24 июл. Для создания удобной пересадки между МЦК и Рижским направлением Московской железной дороги проводится перенос остановочного пункта «Ленинградская» ближе к кольцу, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В настоящее время готовность новых платформ и конкорсов составляет 85%, запустить остановочный пункт запланировано осенью 2018 года», – говорится в сообщении.

На новом остановочном пункте «Ленинградская», расположившемся вплотную к МЦК «Стрешнево», уже построены две береговые пассажирские платформы и два конкорса. Железнодорожники установили в надземных переходах эскалаторы, в настоящее время проводят монтаж лифтов, а также отделочные работы крытых переходов. С помощью конкорсов пассажиры смогут, не выходя на пути, попасть на платформы, а местные жители районов Сокол и Войковский, которые в этом месте разделяет железная дорога, смогут быстро и комфортно переходить из одной части города в другую.

Осенью 2018 года запланировано ввести в эксплуатацию новую платформу и два конкорса. Далее строители продолжат возводить третий конкорс, который свяжет новую «Ленинградскую» со «Стрешнево» МЦК с помощью крытой галереи по принципу «сухие ноги».

Остановочный пункт «Ленинградская» возводится по принципу безбарьерной среды – им будет удобно и комфортно пользоваться всем категориям групп населения. Переход между пригородными поездами и «Ласточками» займет считанные минуты.

В выходные дни июля и августа в районе нового остановочного пункта Ленинградская железнодорожники проведут работы по приближению первого главного пути к новой платформе, чтобы обеспечить удобный выход и вход при посадке в пригородные поезда. Работы запланировано провести в ночь с 28 на 29 июля, с 4 на 5, с 11 на 12, с 18 на 19 августа. Технологические «окна» назначены с максимальным использованием ночного времени (с 00:40 до 8:40), чтобы максимально возможно сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездов время.

Новые переходы через МЦК будут строиться по просьбам москвичей>>