РИАМО - 24 июл. Самым популярным форматом участия в акции «День без турникетов» у москвичей стала экскурсия по предприятию с возможностью изготовить продукцию собственными руками, сообщила журналистам во вторник председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

Акция «День без турникетов» прошла с 19 по 21 июля, в ней приняли участие 38 предприятий и свыше 10 тысяч москвичей. Гостям показывали предприятия и продукцию, которую они производят, а также применяемые технологии. Формат мероприятий и площадки проведения акции выбирали сами москвичи, высказывая свои предпочтения на сайте «Активный гражданин».

«Самый популярный вариант, который был выбран москвичами в рамках голосования, это формат посещения предприятия в форме экскурсии, совмещенной с программой «сделай сам», когда у москвичей была возможность попробовать себя в производстве», - сказала Шинкарук.

Акция «День без турникетов» проводится в Москве регулярно с 2012 года. Для участников проводятся экскурсии, где они могут познакомиться с историей промышленности и узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях гости могут поучаствовать в производственном процессе – собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.