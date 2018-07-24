РИАМО - 24 июл. Киноконцертный зал филармонической музыки на 1,5 тысячи мест, построенный в столичном парке «Зарядье», передали в управление Московскому концертному залу «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Департамент городского имущества передал Киноконцертный зал филармонической музыки на 1,5 тысячи посадочных мест в управление государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы «Московский концертный зал «Зарядье». Помещение общей площадью 25,75 тысячи квадратных метров расположено в Центральном административном округе по адресу: улица Варварка, владение 6, строение 4», – отмечается в сообщении.

Многофункциональный концертный комплекс вмещает в себя два зала: большой – на 1560 мест и малый для репетиций и небольших постановок – на 400 мест. Особенностью концертного зала являются его фасад и крыша. Фасад здания вмонтирован в холм, который стал частью открытого амфитеатра на 1,6 тысячи зрителей, а «открытая» часть с Китайгородского проезда – стеклянная, во всю высоту. Сверху здание концертного зала накрыто светопрозрачной конструкцией – «стеклянной корой», под которой находится одна из прогулочных зон парка и большой амфитеатр на 1,6 тысячи мест.

Концертный зал филармонической музыки станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».

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