РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. В Королеве волонтеры передали детскому отделению радионяню и датчик для пульсоксиметра М-50С после проведения общегородской акции по сбору вторсырья, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель движения «Волонтеры Королева» Мария Масик.

Седьмого июля общественное движение «Волонтеры Королева» и НКО «Мой чистый город» провели очередную общегородскую акцию по сбору вторсырья, которое по системе экобаллов превращается в необходимое для отделения детской реанимации городской больницы оборудование.

«По итогам акции удалось собрать вторсырья на 6 960 экобаллов, что позволило приобрести для детского отделения датчик для пульсоксиметра М-50С и радионяню. Еще одну радионяню передала в подарок отделению одна из жительниц. Мы уверены, что отходы города, при правильном обращении с ними, могут превратиться из проблемы в колоссальный ресурс», – сказала Масик.

Следующая акция пройдет у стадиона «Вымпел» 4 августа. Волонтеры совместно с руководством детского отделения больницы поставили новую цель – по итогам акции приобрести пульсоксиметр. Для этого необходимо собрать вторсырья на 15 тысяч экобаллов. Это почти вдвое больше, чем результат июльской акции. Передать макулатуру можно не только 4 августа. Достаточно позвонить волонтерам по телефону: 8(966)324-87-58 или написать в группу друзей «Моего чистого города»: https://vk.com/korolevfriends2017.

Волонтеры благодарят за большой вклад в проведение мероприятия сотрудников городских органов опеки, мытищинскую организацию ООО «Хартия – М» в лице Константина Корчкова, передавшего архив организации, и семьи Першиных и Булгаковых из Мытищ.