РИАМО - 24 июл. Выяснением причин задержки багажа в аэропорту «Шереметьево», произошедшей в понедельник, 23 июля, займется Ространснадзор, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Ранее в аэропорту «Шереметьево» произошел сбой в системе транспортировки багажа трансферных пассажиров по тоннелю межтерминального перехода. Пассажирам было предложено в период с 23 по 30 июля самим получить багаж и перейти с ним в нужный терминал, где отдать на рейс самостоятельно.

«Ространснадзор разбирается в данной ситуации. Управлением Госавианадзора по Центральному федеральному округу направлен запрос оператору аэропорта «Шереметьево» для получения объективной информации», – говорится в сообщении.

В соответствии с порядком взаимодействия Ространснадзор уже проинформировал Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру о сложившейся ситуации и готов к совместным проверочным действиям в аэропорту «Шереметьево».

Проверка будет касаться соблюдения требований воздушного законодательства в части организации обслуживания багажа и пассажиров.