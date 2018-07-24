РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Вымпел хоккейного клуба «Кузнечики» из Подольска побывал на международной космической станции, куда его доставили на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-07», теперь в офисе клуба его смогут увидеть все желающие, сообщил «РИАМО в Подольске» капитан команды Антон Наталин.

«Мы отметили 5-летие подольского хоккейного клуба «Кузнечики» 8 декабря 2017 года. На юбилей командир корабля «Союз МС-7» полковник ВВС Антон Шкаплеров сделал нам подарок и взял вымпел клуба на российский транспортный пилотируемый корабль, который стартовал с космодрома Байконур 17 декабря 2017 в 07:21. Вымпел ХК «Кузнечики» доставили на борт Международной космической станции с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым. Вымпел находился на станции 168 суток 5 часов 18 минут. Теперь его можно увидеть в нашем клубе», – сказал Наталин.

Наталин во вторник доставил вымпел в офис клуба на улице Академика Доллежаля, 15, где он будет представлен всем желающим. Подольская команда выразила благодарность командиру корабля «Союз МС-7» полковнику ВВС Шкаплерову за поддержку, развитие и популяризацию российского любительского хоккея.