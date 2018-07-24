РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. С 16 по 22 июля дорожные службы подмосковного Королева выполнили профилирование дорог на шести улицах в частном секторе, сообщил в своем аккаунте в Instagram первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко.

«По поручению главы города Александра Ходырева продолжаем профилирование дорог в частном секторе. С начала месяца отремонтировали 15 дорог площадью порядка 8 200 квадратных метров, из них с 16 по 22 июля выровняли дороги на 6 улицах: Некрасова, Южная, Тихая, Полевая, Заводская, Гоголя. Общая площадь составила 2 750 квадратных метров», – написал Даниленко.

Профилирование – это технология ремонта дорожного покрытия, которая проводится путем выравнивания и уплотнения дорожных материалов автогрейдером. Такие работы ведутся для улучшения качества грунтовых и гравийных дорог в частном секторе.