РИАМО – 24 июл. Российская футбольная премьер-лига официально представила свой новый логотип, его разработал дизайнер Артемий Лебедев, также премьер-лига изменила название на РПЛ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее РПЛ называлась Российская футбольная премьера-лига (РФПЛ).

«Футбольная Российская премьер-лига (РПЛ) в своем микроблоге в социальной сети Twitter официально показала новый логотип. Его разработал дизайнер Артемий Лебедев, на логотипе изображен медведь», – отмечается в сообщении.

Сезон-2018/19 Российской премьер-лиги начнется в предстоящую пятницу, 27 июля, игрой за Суперкубок между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.