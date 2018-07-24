РИАМО - 24 июл. Власти Подмосковья в 2018 году согласовали предоставление 53 участков земли для детских садов, их общая площадь в 19 муниципалитетах составляет 32 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«По результатам первого полугодия 2018 года министерство согласовало предоставление 53 земельных участков детским садам в 19 муниципалитетах. Общая площадь согласованных участков составила 32 гектара», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Так, получили землю дошкольные образовательные учреждения в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск, Королев, Электросталь, Реутов, Наро-Фоминский, Луховицы, Люберцы, Подольск, Чехов, Коломенский, Рузский, а также в Волоколамском, Щелковском, Солнечногорском и Одинцовском районах.

Министр назвал несколько крупных проектов, согласованных Минмособлимуществом: 0,8 гектара земли в Люберцах в микрорайоне Люберецкий были согласованы для передачи детскому саду «Ручеек», который рассчитан на 250 детей, а 1 гектар земли в Рузе передали для строительства нового детского сада на 250 мест в поселке Тучково, где планируется многоквартирная застройка.

«Закрепление земельного участка за дошкольным учреждением необходимо для полноценного финансирования учреждения, а также размещения детских площадок и прогулочных зон. Важно создать благоприятные условия для развития детей, а для этого нужно обеспечить их пространством, где они могут играть и дышать свежим воздухом», - заключается в сообщении.