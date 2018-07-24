РИАМО - 24 июл. Первое в Москве дело, рассмотренное с участием присяжных заседателей в районном суде, завершилось обвинительным вердиктом, сообщается во вторник на сайте Мосгорсуда.

«В Черемушкинском районном суде Москвы провозглашен первый вердикт коллегии столичных присяжных заседателей. Коллегия, впервые отобранная для рассмотрения дела в районном суде, вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева, единодушно признав его виновным в совершении покушения на убийство, а также признав подсудимого не заслуживающим снисхождения», – говорится в сообщении.

Присяжными заседателями установлено, что подсудимый Сергей Царев 8 апреля 2016 года, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего до станции «Калужская» Московского метрополитена, выстрелил из огнестрельного оружия («ОСА») не менее двух раз в голову потерпевшему. В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

«Дело, поступившее в Черемушкинский районный суд Москвы 5 июня 2018 года, было первым в столице, содержащим ходатайство подсудимого о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей», – уточняется в материале.

Коллегия присяжных была сформирована уже по результатам первого отбора; в ходе четырех судебных заседаний присяжными были изучены доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты. После прений сторон, последнего слова подсудимого, напутственного слова председательствующего судьи коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта, в этот же день, 23 июля 2018 года, вердикт был провозглашен.

После провозглашения вердикта, как того требуют положения статьи 346 УПК РФ, председательствующий судья поблагодарила присяжных заседателей и объявила об окончании их участия в судебном разбирательстве.

В дальнейшем уже без участия присяжных состоится обсуждение последствий вердикта (статья 348 УПК РФ), и председательствующий судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора, в котором, в частности, определит вид и размер наказания для подсудимого, признанного виновным присяжными.