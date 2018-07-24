РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В одном из домов Подольска во вторник отключили горячую воду из-за работ на котельной, возобновить горячее водоснабжение планируется 27 июля, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые собственники (дома 1 по Объездной дороге в поселке Сосновый бор - ред.) на основании предоставленной информации от ЖК «Весенний» сообщаем, что во вторник в вашем доме будет прекращена подача горячего водоснабжения до 27 июля в связи с работами на котельной», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за июль текущего года управляющая компания произведет перерасчет платы за горячую воду.