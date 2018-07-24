РИАМО – 24 июл. Госжилинспекция Московской области заставила УК «ЖКХ Апрелевка» из Наро-Фоминского городского округа исполнить предписание и привести в нормативное состояние кровлю дома №3, корпус 1, по улице Ленина в Апрелевке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проверке обращения жителя дома инспекторы обнаружили просадки и разрывы кровельного покрытия, расслоения между его полотнищами, вздутие и растрескивание покровного и защитного слоев. Провести ремонт и устранить причину протечек предписали в течение месяца, и УК в этот срок уложилась. Однако ее главному инженеру пришлось понести персональное административное наказание. За несоблюдение требований энергетической эффективности он оштрафован на 5 тысяч рублей.

«Это минимальная сумма по данной статье Кодекса об административных правонарушениях. При рассмотрении административного дела мы учли, что после проверки за короткий срок были проведены достаточно серьезные работы. И, если бы они были организованы вовремя, должностному лицу вообще не пришлось бы оплачивать штраф из собственного кошелька», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.