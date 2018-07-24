РИАМО - 24 июл. С начала 2018 года количество видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный регион», увеличилось в Подмосковье на 40%, с 15,5 тысяч до 22 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«При установке новых видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион», учитывается мнение жителей Московской области. В период с 14 июня по 14 июля на портале «Добродел» было проведено народное голосование, в ходе которого жители выбрали места, в которых необходимо усилить меры безопасности», – сказал Пестов.

Установка видеокамер ведется в местах массового пребывания людей – в парках, на центральных площадях и перекрестках, у въездов в города и микрорайоны, а также на социально значимых объектах – детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, многофункциональных центрах и других объектах.

Начиная с 2018 года была ускорена работа по установке видеокамер и на территории жилых массивов – во дворах, на входных группах в подъезды, детских площадках.

При этом план текущего года по установке видеокамер уже перевыполнен в Подмосковье на 2 тысячи камер – изначально планировалась установка только 20 тысяч.

«Безопасный регион» - централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она внедряется на территории региона в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».