РИАМО - 24 июл. Власти Москвы привлекут иностранные компании по разработке BIM-технологий в рамках программы реновации, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы договорились с целым рядом крупных зарубежных компаний, мы создали рабочую группу по разработке мероприятий, в том числе мы привлекаем иностранные компании по разработке технологий BIM-проектирования микрорайонов в рамках реновации», - сказал заммэра.

Он уточнил, что в ходе Московского урбанистического форума были подписаны соглашения с российскими компаниями по выпуску электроавтобусов, был подписан меморандум о намерениях с французской компанией Suez.

«Мы договорили о том, что они помогут нам в разработке программного продукта по управлению системой отходов при программе реновации. Мы понимаем, что в течение ближайших двух-трех лет у нас появится достаточно большой объем утилизации материала от сноса домов», - сказал Хуснуллин.

Технологии BIM в проектировании основываются на создании трехмерной модели здания, но в данном случае модель представляет собой не просто набор геометрических элементов и текстур. На деле такая модель состоит из виртуальных элементов, которые есть в реальности и обладают при этом конкретными физическими свойствами. Технология позволяет спроектировать здание и еще до начала строительства полностью просчитать и определить все процессы, которые будут в нем происходить.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.