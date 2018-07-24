РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская совместно с делегацией из китайской провинции Цзянсу 25 июля обсудит способы и финансирование помощи людям в трудной ситуации, встреча пройдет в поселении Малаховка Люберец, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Участники встречи посетят Гериатрический центр «Малаховка», где ознакомятся с широким спектром предоставления социальных услуг и обслуживания пожилых граждан.

«В ходе встречи планируется обсудить вопрос «Помощь людям в трудной ситуации, способы оказания помощи. По каким стандартам оказывают помощь и источники финансирования». Об этом расскажет Ирина Фаевская», – говорится в сообщении.

Также участники встречи обсудят систему страхования по старости, услуги по уходу за пожилыми и налоговую политику Московской области.