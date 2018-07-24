РИАМО - 24 июл. В I полугодии 2018 года 46,6% первичных квартир премиум-класса были сосредоточены в новостройках, расположенных всего в трех столичных районах, в совокупности почти 1,4 тысячи квартир и 10 жилых комплексов данного сегмента расположены в одном центральном и двух западных районах столицы, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».

«В I полугодии 2018 года на первом месте по числу квартир в новостройках премиум-класса в продаже снова оказался Пресненский район (ЦАО), где было сосредоточено 18,1% предложения данного сегмента. На вторую позицию вышел район Очаково-Матвеевское (ЗАО), где объем предложения достиг 17,8%. Третье место заняли Раменки – 10,7%. Таким образом, только в трех из 125 столичных районов сосредоточено 46,6% квартир премиум-класса в новых комплексах», - говорится в сообщении.

Эксперты компании отмечают, что Раменки и Пресненский ранее фигурировали в числе самых популярных локаций для реализации проектов премиум-класса, а Очаково-Матвеевское стал «новичком» рейтинга. Здесь, на улице Нежинская, во II квартале 2018 года стартовали закрытые продажи мультиформатного проекта премиум-класса Spires (Tekta Group).

«Запад столицы всегда был привлекательным направлением для строительства высокобюджетных жилых комплексов. Благодаря своим обширным зеленым зонам и комфортной транспортной доступности центра Москвы, ЗАО популярен у клиентов. Локации в Раменках и в северо-восточной части Очаково-Матвеевского представляют собой достойную альтернативу для той части покупательской аудитории высокобюджетного сегмента, которую не привлекает исторический центр столицы из-за шума, большого скопления людей и не лучшей экологической ситуации», - сказал генеральный директор TEKTA GROUP Роман Сычев.

По его словам, не удивительно, что новостройки премиум-класса все чаще появляются именно в тех уголках столицы, где таких проблем нет. Кроме того, потенциальных площадок для строительства здесь гораздо больше, и их масштабы позволяют создать для клиента нечто по-настоящему новое и комплексное взамен очередного клубного дома, выросшего в тесноте сложившейся застройки в центре.