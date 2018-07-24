РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Жители подмосковного Подольска могут сообщить о нарушениях пожарной безопасности в магазинах, школах и объектах культуры через систему-112, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник в Подольске состоялась пресс-конференция «Эффективность пожарного надзора в округе» с участием временно исполняющего обязанности начальника отдела надзорной деятельности по Подольску, подполковника внутренней службы Дмитрия Качкина. Всего за первое полугодие 2018 года подольским пожарным надзором было проведено более 110 проверок на противопожарную безопасность. А нарушения были выявлены как в многоквартирных домах, так и в торговых центрах.

«В случае, если жители округа обнаружили нарушения требований пожарной безопасности (в школах, торговых центрах, объектах культуры и спорта, магазинах – ред.), сообщить о них можно через систему-112. Данная информация будет передана нам», – сказал Качкин.

Он отметил, что всего на сегодняшний день в штате отдела надзорной деятельности по Подольску работает 11 человек. Объекты округа разбиты на пять категорий риска, а проверки проводятся раз в несколько лет.