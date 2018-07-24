РИАМО - 24 июл. В подмосковном Сергиевом Посаде отметили день улицы Карла Маркса, для гостей праздника приготовили серию мастер-классов, уличных игр и развлечений, сообщает муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского района «Вперед».

Праздник состоялся 21 июля. Мероприятия для горожан продолжались весь день. Прямо на улице гости смогли сразиться в домино, лото, шашки и шахматы. Желающие сыграли в резиночку и классики, а также прыгали на скакалках.

На дне улицы Карла Маркса всех пришедших ждали угощения и выступления уличных музыкантов. На мастер-классах горожан научили составлять букеты, делать роспись по дереву и изготавливать керамику.

В рамках праздника жители города также смогли поучаствовать в росписи бочек и посадке деревьев. Завершился день танцевальной программой.