РИАМО - 24 июл. Главное управление МВД РФ по Московской области проверит информацию СМИ о том, что полиция не прореагировала на сообщения о подозрительном мужчине на детской площадке в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что жительница города проинформировала полицейских о подозрительном мужчине на детской площадке, однако полицейские никаких мер по рассмотрению обращения не приняли.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне проверены факты, изложенные в СМИ, о непринятии мер при рассмотрении обращения жительницы городского округа Серпухов о подозрительном мужчине на детской площадке», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.