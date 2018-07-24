РИАМО - 24 июл. Дорожники Московской области в рамках борьбы с борщевиком обработали свыше 200 гектаров земли вдоль подмосковных дорог, это около 43% от запланированного объема, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры также организованы работы по откосу борщевика в рамках утвержденного норматива обслуживания придорожной полосы. Коллегами должно было быть обработано порядка 500 гектаров, на сегодняшний день произведена обработка на территории в районе 214 гектаров - это порядка 43%», - сказал Разин на заседании областного правительства.

Он отметил, что министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выделено на борьбу с борщевиком более 90 миллионов рублей.

«По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, тоже не все главы (муниципалитетов – ред.) работают одинаково. В положительную сторону можно отметить Раменский район, Истру, Домодедово, в худшую сторону - Мытищи, Дмитровский округ и Волоколамский район», - добавил Разин.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».



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