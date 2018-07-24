РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник на площади у Дворца спорта «Триумф» вручил водителям ключи от 19 новых транспортных средств, ключи раздали в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева и программы «Комфортный автобус», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня здесь собрались небольшие компании-перевозчики, которые работают на территории нашего города уже не одно десятилетие. Жалобы от жителей поступают на то, что маршрутки изношены. Для улучшения качества обслуживания пассажиров администрация городского округа Люберцы подписала соглашение с руководством транспортных компаний, осуществляющих на территории округа пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам по выполнению обязательств, связанных с обновлением подвижного состава», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего в Люберцах 406 транспортных средств. В городском округе проживает порядка 400 тысяч вместе с местным населением и гостями. Поэтому транспортных средств должно быть достаточно, чтобы люди могли свободно передвигаться на общественном транспорте.

«Спасибо собственникам компаний, которые изыскивают средства на закупку новых машин. Желаю водителям безаварийной езды, помните, что вы отвечаете за жизнь пассажиров, которых везете. Мы должны стать лучшей территорией с высоким уровнем обслуживания пассажиров», - подчеркнул Ружицкий.

По словам начальника управления транспорта и организации дорожного движения Сергея Плитова, в соответствии с требованием правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева изменились условия работы транспортных компаний.

«Малый класс автобусов, который сегодня здесь представлен, должен быть не старше 7 лет. Компании-перевозчики сейчас активно меняют подвижной состав. Сегодня компании «Стаффтранс», «Автоновиа», «Диалан-Мобил», «Автотранссервис-1» получили 19 машин модели «ГАЗ-NEXT» на 20 мест посадочных. Их срок службы от 3 до 5 лет при интенсивной эксплуатации и бережном хранении. Полученные автобусы скорее всего будут обслуживать межсубъектные маршруты, они пользуются наибольшей популярностью», – пояснил Плитов.

Он добавил, что в среднем и большом классе все машины новые.

«В 2018 году еще порядка 29 машин малого класса необходимо обновить компаниям-перевозчикам. И тогда полностью мы будем соответствовать критериям региона», - заключил Плитов.