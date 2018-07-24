РИАМО - 24 июл. В столице 28 июля с 09:30 до 14:00 для посетителей закроют Кремль из-за мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с проведением 28 июля 2018 года торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день Московский Кремль в период с 9:30 до 14:00 для допуска посетителей будет закрыт.

Главные торжества в честь 1030-летия Крещения Руси пройдут на Соборной площади Московского Кремля. Впервые здесь пройдет богослужение, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем состоится крестный ход до Боровицкого холма.