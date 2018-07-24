РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Одиннадцать дворов благоустроят в текущем году в территориальном управлении «Ильинское» Красногорска, сообщил глава муниципалитета Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Активно благоустраиваем дворы не только в Красногорске, но и в территориальных управлениях нашего округа. В теруправлении «Ильинское», например, во всех 11 дворах, где в этом году выполняется реконструкция, кроме удобных игровых форм и резинового покрытия устанавливаем опоры освещения и видеонаблюдение (где есть техническая возможность)», – написал Хабиров.

Он уточнил, что реконструкция охватывает дворы: поселок Инженерный-1, военный городок 8/1, дома №№1-4; поселок Новый, дома №№1-2, 11; поселок Архангельское, дома №№20, 21, 22, 23, 24, 25; село Петрово-Дальнее, дом 1А; поселок Ильинское-Усово, улица Новый поселок, дома №№5-5А и 11А-11Б, улица Верхняя стройка, дома №№8-8в, 16-18; поселок Мечниково, дома №№1, 2.

«Во всех дворах в округе сначала советовались с жителями, что именно им нужно. Поэтому отличается набор игровых форм, спортивных снарядов, количество парковочных мест. Общий принцип – комфорт и безопасность – выдержан везде», – подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что в теруправлениях «Нахабино» и «Отрадненское» также идет реконструкция дворов.

«В поселке Светлые горы реконструируем дворы у домов №№9А, 24, 16, 17, 18. Через несколько дней там завершим работы, и жители смогут заниматься и играть на спортивных и детских площадках. Заканчиваем обустройство тротуаров, парковок, устанавливаем опоры со светильниками, информационные стенды, урны и лавочки. Будет и видеонаблюдение для безопасности», – написал Хабиров.