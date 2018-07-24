РИАМО - 24 июл. Подмосковные Серебряные Пруды, Домодедово, Волоколамский и Одинцовский районы активно проводят мероприятия по борьбе с борщевиком, среди отстающих в этой работе - Лотошинский и Сергиево-Посадский районы, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ранее он отмечал, что на сегодняшний день в Подмосковье от борщевика обработали 75% от запланированной территории.

«Ряд муниципальных образований, которые с работой, с планом справляются неплохо - это Серебряные Пруды, Домодедово, Волоколамский, Одинцовский районы. Там процент целевого индикатора превышает 100%», - сказал Разин на заседании регионального правительства.

Он отметил, что Лотошинский и Сергиево-Посадский районы, а также городские округа Егорьевск и Зарайск находятся в числе отстающих по борьбе с борщевиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов эффективно использовать средства, направленные на борьбу с борщевиком, и серьезно отнестись к его уничтожению.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».