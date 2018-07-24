РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Глава городского округа Подольск Николай Пестов на встрече с дольщиками ЖК «Альянс» призвал застройщика активнее искать инвесторов для достройки двух домов в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Пестов встретился с инициативной группой дольщиков ЖК «Альянс» (улица Школьная, дома №№41 и 43). В совещании также приняли участие представители министерства строительства Московской области, заместитель главы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов, председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский, президент компании ООО «Жилсоцстрой» Леонид Журавель. Дольщики обратились с просьбой оказать содействие в решении проблем с достройкой их многоквартирного дома, в частности, привлечении нового инвестора.

«Пестов призвал руководителя ООО «Жилсоцстрой» провести дополнительно ряд переговоров с потенциальными инвесторами, разработать дорожную карту совместно с министерством строительства Подмосковья, а комитету по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск взять на особый контроль исполнение дорожной карты», – говорится в сообщении.

По итогам совещания принято решение провести в августе следующую встречу, на которой глава городского округа Подольск потребовал доложить о результатах переговоров ООО «Жилсоцстрой» с новыми инвесторами и представить план действий на ближайшие дни по разрешению проблемы. Комитету по строительству и архитектуре еженедельно докладывать по существу данного вопроса.

Строительство жилых домов на улице Школьная (41 и 43) представляется экономически привлекательным. Застройщик ООО «Жилсоцстрой» имеет большой опыт строительной деятельности на территории Климовска, в том числе, в сооружении объектов инженерной инфраструктуры. На встрече руководитель ООО «Жилсоцстрой» отчитался о проделанной работе по решению проблемы строительства домов. В связи с тем, что застройщик не смог своевременно выполнить свои обязательства перед дольщиками и завершить строительство из-за отсутствия финансовых средств, стоит задача найти нового инвестора, который смог бы помочь достроить дома.