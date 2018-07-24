РИАМО - 24 июл. В Подмосковье и Москве на 25 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 25 июля.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Ярославской и Костромской областей.

В Подмосковье и Москве 25 июля будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами ожидается гроза. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем — 24-26.