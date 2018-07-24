РИАМО – 24 июл. Согласно оптимистическому сценарию, количество жителей России к 2036 году может вырасти до 157 миллионов человек, пессимистический сценарий предполагает снижение показателя до 138 миллионов человек, сообщает Газета.ru.

«Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предположила, что через 18 лет население России вырастет до 157 миллионов человек. Увеличение числа жителей России является оптимистичным сценарием. Согласно среднему варианту прогноза, население страны к 2036 году, наоборот, уменьшится до 146 миллионов человек», - отмечается в сообщении.

При этом, согласно низкому прогнозу, уменьшение населения России будет еще более значительным – до 137 миллионов человек.

В конце прошлого года оптимистический сценарий Росстата предполагал, что к 2036 году население России составит 154 миллиона человек, тогда как средний вариант прогноза допускал, что в стране будут жить 147 миллионов человек.